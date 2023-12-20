Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЮрКисс завершил карьеру

Певец ЮрКисс сообщил, что завершил карьеру

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Юрий Киселев, известный под псевдонимом ЮрКисс, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении музыкальной карьеры.

Киселев объяснил, что принял такое решение на фоне переосмыслений жизненных ценностей. Артист уточнил, что собирается выпустить первый и последний альбом перед своим окончательным уходом со сцены. Он поблагодарил поклонников, друзей и коллег за поддержку на протяжении всего творческого пути.

«У всякой историй, как самой хорошей, так и самой плохой рано или поздно наступает конец. Последнее время много думал о своей жизни и о творческом пути. В итоге я пришел к однозначному выводу: история ЮрКисс подошла к своему логическому концу», — заявил артист.

ЮрКисс начал музыкальную карьеру в 2012 году в возрасте 15 лет. Он дебютировал с песней «Звон». Артист впервые выступил на московской сцене в 2014 году. За свою карьеру он записал дуэты с артистами Люсей Чеботиной, ВладиМиром и Григорием Лепсом.

На данный момент Юрий Киселев занялся развитием своего бизнеса. Вместе с братом Владимиром Киселевым артист основал музыкальный лейбл Rocket Records. В ноябре 2023 года рэперша Инстасамка стала участницей лейбла.

Ранее Ольга Бузова выиграла награду «икона стиля».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами