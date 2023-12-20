Комедия «Манюня: Новогодние приключения» стала лучшей новинкой недели

Фильм «Теща» продолжает лидировать в российском прокате, собрав за уикенд 74,7 млн рублей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Всего комедия с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым собрала 493 млн рублей за все время проката. Тем самым лента показала второй успешный результат среди комедийных релизов 2023 года.

На второй строчке рейтинга оказались «Елки 10». Всего картина заработала 212 млн рублей — это на 55 млн меньше сборов девятой части за тот же период (267 млн рублей).

Семейную комедию «Манюня: Новогодние приключения» издание назвало лучшей новинкой недели. Фильм дебютировал в прокате с 70,7 млн рублей. Продюсер картины Гевонд Андреасян признался, что лента превзошла ожидания кинотеатров и рынка. Создатели планируют пробить рубеж 300 млн рублей.

Пятерку лидеров в прокате замкнули мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» и комедия «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным. Всего касса топ-20 в России составила 416 млн рублей на прошедшем уикенде, если учитывать СНГ — 489 млн рублей. Это на 37,8% больше того же периода в 2022 году, когда лидером проката была комедия «Непослушник 2».

Ранее автор книги «Слово пацана» объяснил популярность слова «чушпан».