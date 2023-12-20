Диана Арбенина пожаловалась на ошибку в аэропорту: «Стыдоба»

Солистка группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина пожаловалась в Telegram-канале на грамматическую ошибку на табличке в аэропорту Внуково.

Арбенина показала баннер в аэропорту, на котором одна из компаний «приносит извенения» за задержку открытия пункта обмена валюты. Артистка назвала эту ошибку «позорищем».

«Господа, может, все-таки будем нормально относиться к родному русскому языку. Просто, действительно, стыдоба», — заявила певица.

Арбенина призвала поклонников обратить внимание на этот плакат. Она надеется, что компания проделает работу над ошибками.

«Снимаете свой громадный постер, который стоит перед выходом в город, и переписываете все набело. Возвращаете его обратно. И от имени прекрасного русского языка мы вас простим. В конце концов, может, вы просто опечатались», — заключила певица.

В ноябре Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» провели концерт в Иркутске, несмотря на протесты активистов и многочисленные отмены выступлений артистки в других городах страны.

Выступления Арбениной и ее коллектива за последний год также отменяли в Казани, Чебоксарах, Нальчике, Улан-Удэ, Ульяновске, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе.

Ранее писательница из Смоленска обвинила Акунина в плагиате.