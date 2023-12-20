В детский дом забрали предполагаемую дочь Моргенштерна*

Органы опеки забрали семимесячную дочь у эскортницы Аси Огонек (настоящее имя — Анастасия Ахметова), которую девушка могла родить от рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стали регулярные издевательства матери: Ахметова снимала видео, как душит подушкой ребенка и отправляла их своему супругу, который находился в тот момент в зоне СВО. Мужчина обратился за помощью к активисту Виталию Бородину, а глава ФПБК направил обращение в Генпрокуратуру.

Позднее к делу подключился Следственный комитет России, на девушку завели уголовное дело за жестокое обращение с несовершеннолетними.

По данным Telegram-канала, в деле упоминается рэпер Моргенштерн. До этого девушка продавала видео интимного характера с рэпером Моргенштерном в сети. Примерно через девять месяцев после близости с исполнителем, отмечает Mash, Огонек родила дочь. Супруг Ахметовой не знал о ее деятельности — он выяснил это через друзей, которые отправили ему ролик с рэпером.

Недавно сообщалось, что Моргенштерна хотят оштрафовать за рекламу отсрочки от армии без маркировки. Ему грозит штраф 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Жерара Депардье обвинили в изнасиловании.