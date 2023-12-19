Классику и неоджаз представят на фестивале «Навстречу Рождеству» в Царицыно

Ежегодный фестиваль «Навстречу Рождеству» стартовал в музее-заповеднике Царицыно в восьмой раз.

Программа мероприятия состоит из двух частей: первая под названием «Только классика» проходит с 16 по 30 декабря. Гости услышат музыку органных концертов, фортепианных клавирабендов и камерных выступлений.

Вторая часть запланирована на январские длинные выходные, и представит музыку, которая не относится к классике: этноджаз, балалайки, маримбу, современное джазовое искусство, перкуссионные пьесы.

7 января в завершение фестиваля будет запущен цикл концертов нового формата – «Квартирники во дворце». Организаторы пообещали гостям непринужденную обстановку общения с музыкантами, акустические выступления, много музыки, литературы и интересных историй. В этот вечер во время первого из таких концертов пианист Даниил Крамер исполнит музыку, которая редко звучит во дворцах — джаз и любые его производные, — и попутно ответит на любые вопросы из зала.

Фестиваль «Навстречу Рождеству» проходит в Царицыно с 16 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Программа проходит в Оперном доме и в атриуме Хлебного дома.

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