Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд оставил без движения иск Киркорова к Успенской

В московском суде не стали рассматривать иск певца Киркорова к Успенской

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Судья оставил без движения иск Филиппа Киркорова против журналистки Алены Жигаловой и певицы Любови Успенской. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Решение было принято 15 декабря, в то время, как сам иск поступил 13 декабря 2023 года. Ответчиками выступали Жигалова, Успенская и ООО «ВК», ООО «Дзен.Платформа», Общество с ограниченной ответственностью «В Контакте».

13 декабря сообщалось, что Киркоров хочет отсудить у Любви Успенской 10 млн рублей. По данным Telegram-канала Shot, музыкант обратился в суд с иском о защите чести и достоинства из-за слов Успенской, с которыми «категорически нельзя мириться». В частности, в интервью Алене Жигаловой певица назвала Киркорова женоненавистником. Издание отмечало, что исполнитель оценил моральный ущерб в 10 млн рублей, но еще два миллиона могли взыскать за судебные издержки.

Защита Киркорова подчеркивала, что певец уже 30 лет «поет о женщинах и любви к женщинам». Адвокат Александр Добровинский считает, что Успенская пытается обрести популярность за счет высказываний в адрес коллеги.

Ранее Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами