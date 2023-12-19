Суд оставил без движения иск Киркорова к Успенской

Судья оставил без движения иск Филиппа Киркорова против журналистки Алены Жигаловой и певицы Любови Успенской. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Решение было принято 15 декабря, в то время, как сам иск поступил 13 декабря 2023 года. Ответчиками выступали Жигалова, Успенская и ООО «ВК», ООО «Дзен.Платформа», Общество с ограниченной ответственностью «В Контакте».

13 декабря сообщалось, что Киркоров хочет отсудить у Любви Успенской 10 млн рублей. По данным Telegram-канала Shot, музыкант обратился в суд с иском о защите чести и достоинства из-за слов Успенской, с которыми «категорически нельзя мириться». В частности, в интервью Алене Жигаловой певица назвала Киркорова женоненавистником. Издание отмечало, что исполнитель оценил моральный ущерб в 10 млн рублей, но еще два миллиона могли взыскать за судебные издержки.

Защита Киркорова подчеркивала, что певец уже 30 лет «поет о женщинах и любви к женщинам». Адвокат Александр Добровинский считает, что Успенская пытается обрести популярность за счет высказываний в адрес коллеги.

Ранее Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова.