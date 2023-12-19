«Вы опоздали»: звезда «Елок» опровергла слухи о госпитализации из-за проблем с кишечником

Актриса Елена Плаксина, известная по своей роли в франшизе «Елки», рассказала «Пятому каналу», что ее госпитализировали из-за перитонита месяц назад.

«Вы опоздали», — иронично отметила Плаксина.

По словам артистки, сейчас она чувствует себя абсолютно нормально. Актриса заверила, что госпитализация никак не отразилась на ее работе: Плаксина по-прежнему играет в театре и отлично себя чувствует.

19 декабря в СМИ появилась информация, что Елену Плаксину госпитализировали с перитонитом. По данным источника издания, актрисе потребовалась срочная операция из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита.

Из-за воспаления брюшной полости жизнь Плаксиной находилась под угрозой. С помощью лапароскопической операции, рассказал источник, ей удалили аппендицит. После проведенной операции у актрисы прошли болевые ощущения в животе, а температура нормализовалась.

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