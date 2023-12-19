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«Все-таки Родина»: Даня Милохин вновь заговорил о возвращении в Москву

Блогер Даня Милохин отправится в Казахстан ради российского вайба

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Даня Милохин в прямом эфире Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что отправится в Казахстан, чтобы прочувствовать «российский вайб».

«Я лечу в Казахстан, хочу русского вайба. В Россию мне нельзя, хотя я не знаю, почему, ведь я русский. А в Казахстане есть российский вайб. Есть СНГ-вайб», — уточнил Милохин.

Сам блогер считает, что ему уже давно пора в Москву. По словам Милохина, ему нравится жить в Дубае, но в России у него много друзей и интересных дел.

«Все-таки Родина. Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут», — пожаловался блогер.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее продюсер объяснил, почему SHAMAN не очень востребован на корпоративах.

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