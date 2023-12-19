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Семья Депардье ответила на обвинения актера в домогательствах

Семья актера Депардье назвала беспрецедентным заговором обвинения в его адрес

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ZUMA Press/Global Look Press

Родственники 74-летнего французского актера Жерара Депардье ответили на обвинения в домогательствах, выдвинутые против него. Заявление семьи со ссылкой на французские СМИ цитирует «Пятый канал».

Близкие считают происходящее намеренным заговором и «ужасающим коллективным безумием». Они заверили, что в семье Депардье скромен и даже иногда проявляет ханжеские качества, несмотря на свое эпатажное поведение на публике.

«Конечно, нас часто шокируют слова Жерара, но наш отец/дедушка/дядя стал объектом беспрецедентного заговора. Использовать словесные провокации Жерара для подкрепления других (пока необоснованных) обвинений крайне нечестно», — уверена семья.

14 декабря стало известно, что Депардье лишили Ордена Квебека за унизительные слова о женщинах.

Ранее Депардье после обвинений в оскорбительном общении с женщинами заявил, что передает свой орден Почетного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак.

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