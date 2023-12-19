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Анна Калашникова рассказала о последней встрече с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым

Модель Анна Калашникова заявила, что Дмитрий Красилов страдал от выгорания

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Модель Анна Калашникова и подруга танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова рассказала, что артист никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Об этом она заявила в разговоре с Lenta.ru.

«Возможно, из-за того, что у него был лишний вес, были какие-то проблемы со здоровьем. Но то, что он чем-то серьезным болел, я не слышала, мне он не жаловался. Было выгорание, была усталость, это было. Мы все в декабре устаем, потому что по три-четыре мероприятия в день», — уточнила Калашникова.

Модель призналась, что на днях они с танцором обсуждали идею сделать совместный клип. При этом Калашникова уточнила, что всего несколько дней назад виделась с Красиловым на презентации его песни «Астролог». По словам девушки, артист был полон энергии, а гости мероприятия активно веселились и танцевали.

До этого сообщалось, что в Москве обнаружили тело танцора и шоумена Дмитрия «Пухляша» Красилова, известного по шоу «Танцы на ТНТ» и клипам Little Big.

Ранее Сергей Соседов сравнил с изгнанием увольнение из шоу «За гранью».

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