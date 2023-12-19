Госпитализирован 26-летний актер из «Склифосовского» Золотовицкий

Актер из сериала «Склифосовский» Александр Золотовицкий госпитализирован в Москве с бронхитом. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

У сына актера Игоря Золотовицкого в минувшие выходные поднялась температура, появились признаки ОРВИ и начался сильный кашель. 26-летний артист после госпитализации проходит курс терапии в больнице, еще несколько дней он останется под наблюдением врачей.

Золотовицкий-младший также снимался в сериале «Ивановы-Ивановы» и фильме «Елки-8».

Накануне звезду фильма «Елки» Елену Плаксину госпитализировали с перитонитом.

По данным источника издания, актрисе потребовалась срочная операция из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита. Врачам удалось спасти ее жизнь, сейчас актриса уже смогла вернуться к работе в театре «Современник».

Ранее была экстренно госпитализирована телеведущая Юлия Бордовских.