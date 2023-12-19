Скончалась народная артистка России Александра Жигалова

Народная артистка Российской Федерации Александра Жигалова скончалась в Оренбурге в возрасте 94 лет. Об этом сообщил Оренбургский драматический театр имени Горького, где Жигалова работала с 1960 года.

«Скорбная весть пришла в наш театр. Ушла из жизни народная артистка России Александра Павловна Жигалова. За более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии», — говорится в публикации.

Званием народной артистки России Жигалова была удостоена в 1998 году. В 1967 году она стала заслуженным артистом РСФСР. Артистка играла Дездемону в «Отелло» Уильяма Шекспира, исполняла роли Калугиной в «Служебном романе» по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, Василисы Егоровны в «Капитанской дочке» Александра Пушкина. Свою сценическую деятельность Жигалова начала в Белгороде.

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