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Группа Little Big отреагировала на смерть «Пухляша»

Группа Little Big выразила соболезнования в связи со смертью «Пухляша» Красилова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальная группа Little Big в своем Telegram-канале отреагировала на смерть экс-танцора коллектива, шоумена и актера Дмитрия Красилов, известного как «Пухляш».

«Не стало Дмитрия Красилова. Нашего друга и танцора, которого вы знаете по клипам Uno, Sex Machine и Tacos. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Дима, ты навсегда останешься в нашей памяти», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Дмитрий Красилов скончался в возрасте 29 лет. ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Как передавал Telegram-канал 112, тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни.

По данным 112, Красилову стало плохо вечером 17 декабря. 18 декабря к нему приехал работодатель, но дверь никто не открывал. Ее выломали сотрудники МЧС.

Ранее умер режиссер Отар Иоселиани.

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