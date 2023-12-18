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Стала известна российская версия главного слова 2023 года

«Грамота.ру» назвала «нейросеть» словом уходящего года

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Victor Korniyenko./Wikimedia Commons

Портал «Грамота.ру» объявил, что слово «нейросеть» стало словом 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Выбор был основан на анализе больших данных, частотности запросов и оценке ведущих экспертов, таких как лингвисты, социологи и другие специалисты. Слово «нейросеть» получило более 75% голосов. За ним следуют «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). Также слова «промпт»/«промт» и «имба» набрали более 20% голосов. Отмечается, что важным критерием выбора слова года была его широкая употребляемость в русском языке.

Слово «нейросеть» будет включено в метасловарь портала «Грамота.ру», который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Специально для этого будет составлено полное словарное описание этого слов.

В словарях портала «Грамота.ру» собраны более 5 миллионов статей. Ежегодно портал посещают 20 миллионов человек, а количество просмотров составляет более 7 миллионов ежемесячно. За 23 года существования портала было подготовлено около 300 тысяч ответов на вопросы пользователей.

В ноябре было названо слово 2023 года по версии Merriam-Webster.

Ранее в Германии назвали свое главное слово 2023 года.

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