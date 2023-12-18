Стала известна российская версия главного слова 2023 года

Портал «Грамота.ру» объявил, что слово «нейросеть» стало словом 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Выбор был основан на анализе больших данных, частотности запросов и оценке ведущих экспертов, таких как лингвисты, социологи и другие специалисты. Слово «нейросеть» получило более 75% голосов. За ним следуют «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). Также слова «промпт»/«промт» и «имба» набрали более 20% голосов. Отмечается, что важным критерием выбора слова года была его широкая употребляемость в русском языке.

Слово «нейросеть» будет включено в метасловарь портала «Грамота.ру», который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Специально для этого будет составлено полное словарное описание этого слов.

В словарях портала «Грамота.ру» собраны более 5 миллионов статей. Ежегодно портал посещают 20 миллионов человек, а количество просмотров составляет более 7 миллионов ежемесячно. За 23 года существования портала было подготовлено около 300 тысяч ответов на вопросы пользователей.

В ноябре было названо слово 2023 года по версии Merriam-Webster.

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