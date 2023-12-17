Игорь Николаев впервые появился в эфире после болезни

Певец и композитор Игорь Николаев впервые появился в телеэфире после болезни.

Игорь Николаев посетил программу «Сегодня вечером», посвященную 75-летнему юбилею телеведущего Юрия Николаева. В эфире программы композитор поздравил коллегу с днем рождения и преподнес музыкальный подарок — новую песню «18 лет».

«Я всегда называл его «сынок». Он же Игорь Юрьевич», — рассказал Юрий Николаев в программе.

Игорь Николаев напомнил, что написал для телеведущего песню «Остров Юрий».

«Она именно про нашего юбиляра. Про то, кто он всю жизнь противостоит разным обстоятельствам. Но всегда выходит победителем», — заявил певец.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Первое выступление Николаева после госпитализации прошло 25 октября. 24 октября артист опубликовал в социальных сетях фотографию с застолья, на которой впервые предстал после госпитализации.

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