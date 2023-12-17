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Музыкант Сергей Жуков написал песни к шоу-мюзиклу «Чебурашка»

В Москве проходит шоу-мюзикл в формате елки «Чебурашка» с 16 декабря по 7 января

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Пресс-служба шоу-мюзикла «Чебурашка»

В Москве проходит шоу-мюзикл «Чебурашка» в формате елки, мероприятие началось 16 декабря и продлится до 7 января. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Героям этой удивительной истории предстоит побывать на шоколадной фабрике, вместе противостоять неприятелям, сорвать коварный план зловредной Шапокляк, сварить апельсиновое варенье и вместе встретить Новый год!» — отметили создатели.

В постановке задействованы артисты Cirque du Soleil. Зрители увидят прыжки на высоту 6 метров, 50 сальто назад, прогулку Чебурашки вверх ногами на высоте 20 метров, жонглирование опасными ножами и др. В финале детей ждет дискотека прямо в зале.

Спектакль создан по мотивам фильма «Чебурашка», собравшего 23 миллиона зрителей. Режиссером постановки выступила лауреат театральной премии «Золотая маска» Нина Чусова. В шоу задействованы 52 артиста.

Поставил шоу-мюзикл известный цирковой режиссер и солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов. Песни к спектаклю написал композитор и музыкальный продюсер Сергей Жуков.

Ранее стало известно, что певцы Лазарев и Билан споют дуэтом в масках на новогоднем шоу.

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