Друг Градского рассказал об отношении композитора к Андрею Макаревичу*

Писатель Евгений Додолев, близкий друг композитора Александра Градского, рассказал о словах мэтра относительно творчества группы «Машина времени» и ее лидера Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Слова Додолева передает aif.ru.

«Была команда, в которой было именно коллективное музицирование. Он [Макаревич] перетянул все одеяло на себя и присвоил себе все то, что делала команда», — говорил мэтр о Макаревиче со слов Додолева.

Градский считал, что именно из-за присвоения трудов своих коллег у Макаревича возникали разногласия с коллегами по группе.

«Был Маргулис, был Кутиков, был Кавагоэ, был Подгородецкий! Никто не помнит, что Подгородецкий написал вообще «Поворот», между нами говоря», — отмечал композитор.

При этом Додолев отметил, что Градский ценил и любил Макаревича — композитор резко высказывался о музыканте, так как привык судить без пощады и спрашивать по всей строгости.

«Ярлыки развешивал легко и ничьих чувств не щадил: вел себя по-мальчишески. Однако ему прощали колкости, понимая, что злости нет, только ирония и ерничество», — подчеркнул писатель.

Недавно Додолев вспомнил слова композитора о Пугачевой. По его словам, Градский был уверен, что съемки с различных концертов Пугачевой были сделаны в пяти-шести местах, создавая видимость постоянных выступлений артистки.

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