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Кологривый признался, что ему было сложно погружаться в роль Кощея

Актер Никита Кологривый назвал свою роль в «Слове пацана» сложной и неприятной

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Актер Никита Кологривый признался, что ему было некомфортно вживаться в роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его слова передает NGS.RU.

«Роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми, как Кощей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения», — признался артист.

Кологривый добавил, что хотел сделать из своего героя человека — нарядить в чувства, которые близки самому актеру.

«Кощей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой интересно», — отметил он.

Актер считает, что его персонажа можно похвалить за инакомыслие, внесистемность, хитрость и житейскую мудрость. При этом Кологривый осуждает героя за трусость, хладнокровность и бесчеловечность.

Накануне сообщалось, что выход финальной серии «Слова пацана» планируется чуть позже изначальной премьеры, которая должна была состоятся 21 декабря.

Режиссер сериала Жора Крыжовников заявил, что финальный эпизод переснят. Он пояснил, что в районе третьего эпизода создатели решили закончить историю иначе — хотя, признался он, это было нелегко, так как им пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».

Ранее автор «Слова пацана» рассказал о своей жизни после побега из банды.

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