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«Не хочу соревноваться»: Тимати объяснил, почему не выпускает новые песни

Рэпер Тимати заявил, что не хочет соревноваться с молодыми артистами

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов — «Газета.Ru») в беседе с The Voice объяснил, почему не выпускает новые треки.

«Сейчас я не хочу соревноваться с молодыми артистами. Я не собираюсь держаться до конца, сопротивляться. Есть столько других интересных вещей в жизни, которые я еще не попробовал, сфер, в которых себя не реализовал. Вот ими я и буду заниматься», — подчеркнул Тимати.

По словам музыканта, его часто спрашивают, когда он выпустит новый трек. Тимати пообещал, что рано или поздно даст большой концерт, на котором споет полюбившиеся фанатам хиты. Предприниматель предположил, что мог бы судить шоу «Голос» не хуже его коллеги Егора Крида, однако Тимати не готов тратить время на телепроекты.

«Сидел в жюри разных музыкальных конкурсов и фестивалей, был продюсером в программе «ПЕСНИ» на ТНТ. Мы, кто помнит, оттуда забирали артистов и делали из них звезд. Настало время сделать что-то еще, двигаться вперед и не смотреть назад», — резюмировал Тимати.

Ранее стало известно, как пройдут новогодние «Огоньки» с участием замаскированных артистов.

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