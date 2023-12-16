Юрий Колокольников рассказал, почему не покупает жилье в США и Британии

Актер Юрий Колокольников, успешно снимающийся в голливудском кино, рассказал, почему не покупает жилье в США и Британии. Его цитирует портал Prozvezd.

43-летний Колокольников отметил, что стоимость жилья в США кажется ему слишком высокой. Основное время он проводит в двух городах — Москве и Лос-Анджелесе.

«Собственной недвижимости в Калифорнии у меня нет, я арендую. Это дорого, конечно, и я пытаюсь снимать ненадолго — только на то время, когда прилетаю», — сетует он.

Большую часть денег, признался Колокольников, звезда кино не скупится и исполняет любые их прихоти, а основная статья расходов — поездки и обучение.

«У меня, к сожалению, не такие доходы, чтобы скупать, к примеру, британскую недвижимость. Путешествия — это тоже образование, особенно для детей. И все это стоит очень дорого на самом деле. Так что дочери — мой главный инвесторский проект», — заявил он.

Дочь Колокольникова Таисия появилась на свет в 2006, а София — в 2011 в гражданском браке с Ксенией Раппопорт.

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