Марат из «Слова пацана» записал видео на фоне слухов о госпитализации

Актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале «Слово пацана», обратился к фанатам в своем Telegram-канале на фоне слухов о госпитализации.

Недавно в сети стали появляться новости о госпитализации артиста: якобы из-за проблем со здоровьем Минекаева не стало. Сам артист опроверг эти слухи, записав видео из Москвы. Он призвал не верить фейкам, а также сообщил, что кто-то сгенерировал при помощи нейросети видео, на котором фейковый Минекаев заявляет о секретной серии «Слова пацана» и пересъемках сериала.

«Не ведитесь. Это неправда. Но на самом деле очень похоже. Я заценил», — отметил Минекаев.

Он также опроверг слухи о суде с букмекерской конторой, чуть позже Минекаев выложил видео из Ярославля. Предположительно, туда он отправился на съемки нового проекта «Подслушано в Рыбинске».

Ранее автор «Слова пацана» рассказал о своей жизни после побега из банды.