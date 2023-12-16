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Марат из «Слова пацана» записал видео на фоне слухов о госпитализации

Актер Минекаев вышел на связь с подписчиками после слухов о госпитализации

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Актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале «Слово пацана», обратился к фанатам в своем Telegram-канале на фоне слухов о госпитализации.

Недавно в сети стали появляться новости о госпитализации артиста: якобы из-за проблем со здоровьем Минекаева не стало. Сам артист опроверг эти слухи, записав видео из Москвы. Он призвал не верить фейкам, а также сообщил, что кто-то сгенерировал при помощи нейросети видео, на котором фейковый Минекаев заявляет о секретной серии «Слова пацана» и пересъемках сериала.

«Не ведитесь. Это неправда. Но на самом деле очень похоже. Я заценил», — отметил Минекаев.

Он также опроверг слухи о суде с букмекерской конторой, чуть позже Минекаев выложил видео из Ярославля. Предположительно, туда он отправился на съемки нового проекта «Подслушано в Рыбинске».

Ранее автор «Слова пацана» рассказал о своей жизни после побега из банды.

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