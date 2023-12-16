Кристина Орбакайте уедет в США до конца февраля

Певица Кристина Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию, уедет обратно в США. Об этом рассказал Telegram-канал Mash со ссылкой на источник из окружения звезды.

Певица уже купила билеты и отправится к семье в США после того, как споет на новогодних корпоративах.

Отъезд в Америку, по словам источника, должен состояться как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. После артистка вновь вернется в Россию. Также канал уточнил, что ценник на корпоративы в России Орбакайте снизила на 500 тысяч рублей.

22 ноября 2023 года стало известно, что Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ. Исполнительница опубликовала трейлер нового сезона сериала «Тест на беременность», который вышел 27 ноября на Первом канале. Исполнительница сыграла в нем роль главврача Нины Артамоновой.

В начале декабря певица приехала в Россию из Америки и выступила на гала-концерте «Песня года».

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