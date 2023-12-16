Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кристина Орбакайте уедет в США до конца февраля

Mash: певица Орбакайте уедет в США и снова вернется в Россию

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию, уедет обратно в США. Об этом рассказал Telegram-канал Mash со ссылкой на источник из окружения звезды.

Певица уже купила билеты и отправится к семье в США после того, как споет на новогодних корпоративах.

Отъезд в Америку, по словам источника, должен состояться как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. После артистка вновь вернется в Россию. Также канал уточнил, что ценник на корпоративы в России Орбакайте снизила на 500 тысяч рублей.

22 ноября 2023 года стало известно, что Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ. Исполнительница опубликовала трейлер нового сезона сериала «Тест на беременность», который вышел 27 ноября на Первом канале. Исполнительница сыграла в нем роль главврача Нины Артамоновой.

В начале декабря певица приехала в Россию из Америки и выступила на гала-концерте «Песня года».

Ранее автор «Слова пацана» рассказал о своей жизни после побега из банды.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами