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Памятник Егору Летову хотят поставить в Омске

Экс-губернатор Омской области Полежаев хочет поставить в городе памятник Летову

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Serge Fedoseev/Global Look Press

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев заявил, что хочет поставить в городе памятник музыканту и лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову и советскому поэту Тимофею Белозерову. Об этом он сообщил на конференции, организованной региональным Минкультуры и фондом Полежаева «Духовное наследие», передает издание «Новый Омск».

Полежаев рассказал, что его фонд планирует установить памятники Летову и Белозерову после установки монументов Аркадию Кутилову и Михаилу Шангину в 2024 году.

Он отметил, что Омск должен «отдать должное всем деятелям культуры разных поколений, которые внесли заметный и большой вклад в развитие не только региональной культуры, но и сибирской, и российской культуры».

При этом мнению Полежаева, вопрос установки монументов не стоит обсуждать с жителями. Свою точку зрения он объяснил тем, что дискуссия по поводу возвращения соборов горожанами не велась.

«Почему должна вестись дискуссия по поводу возвращения памятника? <...> Это вопрос политической воли и образованности руководителей региона», — сказал он.

До этого дизайнер Артемий Лебедев оценил памятник картошке в Белоруссии.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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