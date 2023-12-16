Судмедэксперты раскрыли причину смерти Мэтью Пэрри

Американский актер, звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри умер из-за приема кетамина — из-за острого воздействия препарата он утонул в джакузи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на выводы судмедэкспертов из Лос-Анджелеса.

«При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания», — указано в отчете.

Известно, что Перри принимал кетамин путем ввода препарата в кровоток как метод лечения от депрессии.

До этого актриса Дженнифер Энистон в беседе со своей коллегой Риз Уизерспун рассказала о последних днях жизни Мэттью Перри (1969-2023).

54-летняя Энистон опровергла информацию о том, что ее друг начал снова употреблять наркотики в последние дни жизни.

Ранее актриса Джулия Робертс впервые высказалась о трагедии с Мэттью Перри.