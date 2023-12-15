В Театре на Малой Бронной заявили, что Ваенга не играла в их спектакле «Слава. Молодость»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что певице Елене Ваенге стало плохо во время игры в его спектакле «Слава. Молодость». О том, что Ваенга потеряла сознание на сцене театра, сообщил Telegram-канал Mash.

«Какую чушь вы пишете. Ваенга играет роль в спектакле?! Мда….», — ответил Богомолов.

По данным Telegram-канала Mash, 15 декабря вечером эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание во время своего выступления в Театре на Малой Бронной. По информации канала, там она играла одну из ролей в спектакле «Слава. Молодость». Врачи на месте оказали ей первую помощь.

При этом Telegram-канал Baza сообщил, что Ваенга не играла в спектакле, а была в театре в качестве зрителя.

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