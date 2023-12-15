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Звезда «Города грехов» станет бабушкой в 44 года

Актриса Розарио Доусон станет бабушкой в 44 года

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Taylor Hill/FilmMagic/Getty Images

Актриса Розарио Доусон («Город грехов», «Асока») станет бабушкой в 44 года. Об этом сообщает Page Six.

По словам Доусон, первенца ожидает ее 21-летняя приемная дочь Изабелла.

«Это восхитительно», — заявила актриса.

Розарио Доусон удочерила Изабеллу в 2014 году, когда девочке было 11 лет. Она знала биологическую мать Изабеллы и оформила документы на ребенка, когда узнала, что девочка попала в приют.

«Я ни минуты не колебалась, так нужно было сделать», — заявляла она в одном из интервью.

Накануне певец Дмитрий Колдун заявил, что его с исполнительницей Анитой Цой связывает давняя и почти семейная история.

«Моя мама и дядя Аниты очень долго были в отношениях. Так что, можно сказать, мы чуть не породнились официально», — признался артист.

Ранее Джастин Тимберлейк намекнул на конфликт с Бритни Спирс.

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