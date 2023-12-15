Анна Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Блогер Анна Заворотнюк дала редкий комментарий о болезни своей матери — актрисы Анастасии Заворотнюк. На соответствующий вопрос подписчика она ответила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала она.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка не выходит на связь с подписчиками в соцсетях и не появляется на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

Старшая дочь Заворотнюк Анна в 2022 году уехала из России в Дубай. Она объясняла, что переезд связан с работой мужа, а не с политическими событиями. Блогерша восемь лет состоит в отношениях с возлюбленным, с которым познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Однако его личность неизвестна.

Накануне Анна призналась, что у нее не было сил поздравить поклонников с Днем матери. Девушка отметила, что этот день для нее был очень тяжелым.

Ранее кинооператора Осадчего госпитализировали в Москве.