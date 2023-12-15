Блогер-миллионник назвала плюсы уборки снега школьниками

Блогер-миллионник и руководительница общероссийского общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская ответила на заявление мэра Магадана Юрия Гришана, который предложил привлечь к очистке городских улиц школьников. Комментарий Лещинской оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

«Уборка снега — это хорошая кардионагрузка, при которой задействуются вообще все группы мышц: сердечно-сосудистая, дыхательная и иммунная системы и опорно-двигательный аппарат. Врачи вообще сравнивают это занятие с полноценной тренировкой по хоккею или с лыжным бегом, только вместо клюшек и палок в руках у трудящихся находится лопата», — назвала она плюсы уборки снега подростками.

Блогерша признала, что проблема огромных сугробов действительно существует в регионе.

«В конце концов, мэр Магадана сказал не о городских улицах, а о пришкольных территориях. Главное, тепло одеться — отдать предпочтение пуховикам, которые закрывают и согревают большую часть тела», — заявила общественница.

О том, что в Магадане к уборке снега хотят привлечь 12 тысяч детей, мэр города заявил ранее. В соцсетях его идею поддержали не все.

«Пускай сам выходит и убирает снег, мы налоги для этого платим, а детям и так кучу всего в школах задают», — пишут в комментариях жители города.

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