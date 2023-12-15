Айза ответила на предложение Водонаевой вылечить психику: «Нет таланта»

Блогер Айза в своем Telegram-канале ответила на критику модели Алены Водонаевой, которая посоветовала ей лечить психику.

«Когда твоей профессией стало обсирать всех людей. Алена, когда нет таланта, то берешь харизмой, но ты взяла сплетнями и промыванием костей», — возмутилась Айза.

Незадолго до этого Айза отметила, что не планирует даже пытаться подавать иск о лишении своего бывшего мужа Гуфа родительских прав. Она объяснила, что для этого не было никаких оснований. По словам блогерши, Гуф никогда не был опасен для их общего сына Сэма. Звезда отметила, что психологические травмы «законом не учитываются».

Айза уточнила, что отцовской фигурой для Сэма стал ее второй бывший муж, бизнесмен Дмитрий Анохин. По словам блогерши, бывший супруг дал мальчику «правильные ориентиры».

29 ноября Долматов опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет.

Ранее звезда «Улиц разбитых фонарей» признался, что ему платили яйцами до успеха сериала.