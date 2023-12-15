Марк Богатырев рассказал, в какой момент перестал интересоваться поисками отца

Актер Марк Богатырев в интервью YouTube-каналу Sharpan Show признался, что перестал искать родного отца только после рождения сына.

«Для меня это очень важная тема. Я искал своего отца. Сначала искал его сам, потом через знакомых, потом — через программу «Жди меня», но делал это не публично, а тайно, так скажем. Все эти попытки ни к чему не привели. Но когда у меня появился сын, я вдруг понял, что мне не нужно искать отца, потому что я сам стал отцом», — рассказал Богатырев.

По словам звезды «Кухни», он получает от воспитания собственного сына то, чего ему не хватало из-за отсутствия родного отца. Богатырев признался, что при общении с сыном его внутренний ребенок испытывает искреннюю радость и проживает детство с отцом, которого у него не было. Артист считает отцовство крайне важной частью своей жизни, так как это чувство позволяет ему ощущать себя «полноценным».

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились в 2020 году. Годом позже у них родился общий сын Данила. Арнтгольц, которая родила второго ребенка в 39 лет, рассказывала, что у нее не сразу получилось забеременеть от второго мужа Богатырева.

Ранее Жора Крыжовников переснял финальные серии «Слова пацана».