Жора Крыжовников сравнил слитые серии «Слова пацана» с недожаренным мясом

Режиссер Жора Крыжовников впервые прокомментировал слив серий последних эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео постановщиков опубликовано в Telegram-канале сервиса Wink.

«На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, неочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо и вынес людям с фразой: «Это оно, все готово». Это не так», — признался Крыжовников.

Режиссер заявил, что финальный эпизод переснят. Он пояснил, что в районе третьего эпизода создатели решили закончить историю иначе — хотя, признался он, это было нелегко, так как им пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».

«Седьмая серия чуть-чуть отличается, в каких-то местах она доделана. А восьмая серия принципиально другая. <...> Подчеркну, если бы на нас было давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, то там скорее бы вырезали, а не переснимали», — добавил постановщик.

Крыжовников не уточнил, когда выйдет восьмой эпизод сериала «Слово пацана». Он лишь заявил, что его выход планируется «чуть позже» изначальной премьеры — 21 декабря.

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