Кудрявцева рассказала о самочувствии после выписки: «Сплю как сурок»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что много спит после выписки из больницы. Этим актриса поделилась в Telegram-канале.

«Сплю как сурок целыми днями. Организм в шоке — типа: «А что так можно было?» — написала звезда.

Кудрявцева назвала нынешний декабрь «веселым», отметив, что в ее окружении заболели многие.

11 декабря стало известно, что Кудрявцеву выписали из больницы после пневмонии. По данным Mash, ее состояние оценивалось как стабильное, температуры не было. Актриса находилась в клинике в Минске, а после выписки сразу же улетела в Москву.

О том, что Кудрявцеву госпитализировали стало известно 10 декабря. Телеведущая должна была выступить на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но по прилете почувствовала себя плохо. Звезда рассказывала, что заболела 2 декабря, но не лечилась, так как думала, что все само пройдет. Она жаловалась на слабость и температуру 39 °C.

Позднее Кудрявцева заявила, что к ней на телефон стали поступать многочисленные сообщения и звонки с беспокойствами и предложениями помочь после появления информации о ее госпитализации. Она призналась, что плохо себя чувствует и не хочет отвечать каждому в таком состоянии.Телеведущая в нецензурной форме высказала свое недовольство о звонках подобного типа.

Ранее звезду сериала «Закрытая школа» госпитализировали.