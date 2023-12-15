Сельянов рассказал про уникальные режиссерские приемы Балабанова

Продюсер Сергей Сельянов рассказал об уникальных режиссерских приемах Алексея Балабанова, с которым работал с 1992 года. О «фишках» кинематографиста он поговорил в шоу «Кстати» в VK Видео.

По словам Сельянова, Балабанова раздражало, когда все вокруг делают что-то медленно: в первые три съемочных дня он волновался, а на третий-четвертый день, после снятых 10 дублей говорил: «вроде не стыдно».

«Далее он снимал по одному дублю — впадал в другую крайность. Даже многие сцены «Брата» снимал по одному дублю. Он не набирал материал, рубил сразу и быстро», — рассказал Сельянов.

Фильм «Война», по словам продюсера, был смонтирован за пять смен. Балабанов, добавил он, работал по принципу: фильм готов, осталось только снять.

Выпуск шоу с участием Сергея Сельянова выйдет 16 декабря.

Накануне телеведущий Валдис Пельш, сыгравший камео в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова, признался, что согласился поучаствовать в проекте бесплатно.

«Мне просто позвонил Балабанов и пригласил, сказав: «Нужен маленький эпизод. Денег мы не дадим». Но у нас была договоренность...» — вспомнил актер.

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