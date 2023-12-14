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Певица Слава показала Киркорову средний палец после подачи иска на Успенскую

Певица Слава заявила, что Киркоров опустился ниже некуда

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Nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава поддержала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Любовь Успенскую после подачи иска Филиппа Киркорова на коллегу.

Славу возмутило, почему Киркоров подал в суд на Успенскую из-за обвинений в женоненавистничестве. Артистка считает заявления певицы оправданными. Она вспомнила старые скандалы с исполнителем, когда тот неправильно поступал в отношении к лицам противоположного пола. В 2010-м Киркоров ударил режиссера Марину Яблокову на премии «Золотой граммофон».

Слава также опубликовала отрывок с пресс-конференции 2004 года в Ростове-на-Дону, где Киркоров оскорбил журналистку Ирину Михайловну Ароян.

Слава показала средний палец Киркорову и Добровинскому. Заодно она таким же образом высказала неприязнь к журналистке Ксении Собчак.

«Подавать в суд за женоненавистничество? А ты то, кто на самом деле? <…> Филипп, ты просто опустился ниже некуда со своим Добровинским (Александр Добровинский — адвокат Киркорова. — «Газета.Ru»), с этим с бубенцами на башке. Вы одуплитесь ребята, чего вы несете», — заявила артистка.

Слава отметила, что Киркоров подал в суд только на Успенскую, хотя его подвергала критики не только она. В пример она привела себя и журналиста Отара Кушанашвили. Певица уверена, что коллега хочет пропиариться на имени Успенской.

Ранее на Шарлота завели новое уголовное дело.

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