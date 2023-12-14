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Стало известно, в чем бизнесмены опередили создателей сериала «Слова пацана»

В РФ бизнесмены зарегистрировали товарный знак «Слово пацана» до выхода сериала

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Издательство «Individuum»

На волне популярного отечественного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в онлайн-магазинах появилось множество тематических товаров. Журналисты «Ридуса» выяснили, что одноименные товарные знаки зарегистрированы еще до начала съемок нашумевшей картины.

Оказалось, что предприниматель из Вологодской области недавно получил права на товарный знак «Слово пацана». Заявку на его регистрацию он подал чуть более года назад. Его опередил столичный бизнесмен. Под зарегистрированным в июне 2021 года брендом он рассчитывает выпускать множество товаров, от авторучек до мебели.

«Если речь идет о товарных знаках, то приоритет будет у того, кто подал заявку до создания аудиовизуального произведения. Авторы сериала уже не обладают приоритетным правом на данный объект авторских прав», — отметил гендиректор авторского агентства «Артпатент» патентный поверенный РФ Григорий Бусарев.

Выяснилось также, что у создателей сериала не было прав на использование товарного знака «Слово пацана». По данным издания, авторы выкупили лицензию у владельца одноименного YouTube-канала с мотивирующими роликами.

Согласно данным последнего опроса, который был посвящен скандальному сериалу, выяснилось, что 72% респондентов не разделяют мнение о том, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. 44% опрошенных высказались против запрета фильма. Среди зрителей сериала такого мнения придерживается 90%.

По мнению поклонников картины, его главная идея заключается не в идеализации преступных группировок, а в отражении сложной атмосферы конца 1980-х и трагической судьбы молодежи.

Ранее в Госдуме объяснили, почему «Слово пацана» не запретят.

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