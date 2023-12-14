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Кунг-фу панда встречает гостей на детском квесте «В поисках Терракотовой армии»

Детский квест «В поисках Терракотовой армии» проходит на ВДНХ со 2 декабря

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Пресс-служба детского квеста «В поисках терракотовой армии»

В Москве с 2 декабря проходит детский квест «В поисках Терракотовой армии». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Участников собирают на главной площадке выставки «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» на ВДНХ — там гостей ожидает Кунг-фу панда. Затем юные археологи идут на поиски Волшебного Фонаря, с помощью которого обнаруживают ту самую Терракотовую армию.

«Гид-археолог поможет раскрыть все тайны и секреты Первого императора, а волшебный проводник — ученый-алхимик, поделится своими знаниями и покажет настоящее магическое-шоу», — отмечают создатели.

По окончании квеста детям дарят подарки и проводят мастер-класс по созданию собственного терракотового воина. Квест проходит каждые выходные в павильоне №22.

Выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» впервые прошла в 2022 году в Москве. Далее выставка демонстрировалась в Санкт-Петербурге в Историческом парке «Россия — Моя история» и была признана проектом значительного культурного и исторического значения. Она также вошла в культурную программу Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что в новогоднем выпуске шоу «Маска» появится Дракон.

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