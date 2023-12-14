Главной звездой 2023 года назвали актера из «Мандалорца»

Трехкратный номинант на премию «Эмми» Педро Паскаль («Мандалорец») стал главной звездой 2023 года по версии платформы IMDb. Он возглавил рейтинг STARmeter из 100 лучших актеров, опубликованный на сайте.

Самым популярным фильмом 2023 года назван «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, сериалом — «Одни из нас» от HBO, в котором Паскаль снялся в главной роли.

Рейтинг составлен на основе того, как часто и сколько раз пользователи посещали страницу знаменитости на сайте. Также в топ-10 вошли Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех», «Асока»), Ана де Армас («Достать ножи», «Не время умирать»), Дженна Ортега («Уэнсдэй»), Белла Рэмси («Одни из нас»), Марго Робби («Барби»), Ребекка Фергюсон («Дюна»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Карла Гуджино («Падение дома Ашеров») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

Накануне стало известно, что Паскаль ведет переговоры с Marvel о том, чтобы сыграть лидера команды супергероев Рида Ричардса в «Фантастической четверке». Об этом сообщает Deadline.

Источники издания подчеркивают, что «все идет в правильном направлении», несмотря на то, что у Паскаля на данный момент плотный график.

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