В сети завирусился саундтрек к «Слову пацана» в исполнении Цоя

В сети завирусился саундтрек популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», который исполнила нейросеть в стиле рок-музыканта Виктора Цоя. Трек «Пыяла» группы «АИГЕЛ», «спетый» Цоем, опубликовал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) саунд-продюсер из Усть-Каменогорска (Казахстан) Максим Боровиков.

«Сначала записываем дворовый гитарный бой, манипуляции с голосом при помощи нейросети и пишем винтажную аранжировку», — рассказал Боровиков о создании песни.

Видеоролик в аккаунте Боровикова набрал десятки тысяч просмотров, среди перезаливов записи есть посты с миллионом просмотров.

Накануне актер Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», признался, что в детстве был похож на персонажа Пальто из сериала «Слово пацана».

«В сериале показано именно мое время, конец восьмидесятых, когда я тоже учился в старших классах. Мое пальто, моя шапка кроличья, мой Игорь Петров», — рассказал Логинов.

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