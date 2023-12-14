Роза Сябитова оценила слова Волочковой о намерении выйти замуж в 2024 году

Телеведущая и сваха Роза Сябитова выразила мнение, что балерине Анастасии Волочковой стоит прекратить попытки найти себе жениха. Об этом пишет NEWS.ru.

«Мне кажется, что Насте пора успокоиться, уже шестой десяток как-никак. У нее ведь очень много других забот, нужно вспомнить, что она мама прежде всего. Мне кажется, сублимировать другую историю нужно, реализовать себя в чем-то другом», — вспомнила Сябитова.

Она также напомнила, что артистка уже принимала участие в ее шоу «Давай поженимся» и даже нашла себе пару. Однако, по словам Сябитовой, закончилась эта история не лучшим образом, поэтому вряд ли кто-то согласится делать аналогичную передачу с Волочковой снова.

Таким образом Сябитова сделала отсылку к одному из бывших возлюбленных Волочковой — банщику Сергею Кузнецову. Они начали встречаться после участия в «Давай поженимся», но вскоре разошлись. Затем Кузнецова обвинили в избиении собственной жены, после чего мужчина повесился в СИЗО.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что выйдет замуж в 2024 году.