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В Госдуме объяснили, почему «Слово пацана» не запретят

Депутат Мария Бутина заявила, что «Слово пацана» нельзя запретить по законам РФ

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Тумач Продакшн

Депутат Госдумы Мария Бутина в разговоре с NEWS.ru заявила, что российское законодательство запрещает цензуру в фильмах, поэтому сериал «Слово пацана» запретить нельзя.

«Запрещать такое кино мы не можем, поскольку в нашей стране законодательно запрещена цензура. И я как законодатель, как депутат Госдумы всегда буду стоять на стороне закона. А оценочные суждения будут выходить на второй план», — уточнила Бутина.

При этом она подчеркнула, что предпочитает выносить на обсуждение положительные примеры: например, первый снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд.

Согласно данным последнего опроса, который был посвящен скандальному сериалу, выяснилось, что среди зрителей шоу 72% не разделяют мнение о том, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. 44% опрошенных высказались против запрета фильма, и среди зрителей сериала такого мнения придерживается 90%.

По мнению поклонников сериала, его главная идея заключается не в идеализации преступных группировок, а в отражении сложной атмосферы конца 1980-х и трагической судьбы молодежи.

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