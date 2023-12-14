Игорь Матвиенко назвал основное различие творчества SHAMAN и «Любэ»

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко в рамках выставки-форума «Россия» рассказал корреспонденту NEWS.ru о разнице творчества SHAMAN и группы «Любэ».

«Любэ» уже сколько лет на сцене! И безусловно, они патриотика тоже. Но они — это березы, сосны, река (песен пять только про реку), вот так они рисуют, акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN долбит прям в лоб: Россия!» — пояснил Матвиенко.

В ноябре певица Саша Круглова раскрыла секрет успеха певца SHAMAN. Она назвала его тщательно продуманным бизнес-проектом и добавила, что над его творчеством долгое время трудились аналитики и специалисты. Певица считает, что непростая политическая обстановка в России послужила хорошим катализатором развития творчества SHAMAN.

Круглова убеждена, что певец сейчас «на коне», потому что нации нужны «духовные скрепы на всех уровнях». Исполнительница заверила, что всего за два года SHAMAN смог окупить все вложения и сейчас приносит стабильную прибыль.

Ранее в Новосибирске и Томске внезапно отменили концерты SHAMAN.