Композитора Красавина госпитализировали с переломом

Композитора Юрия Красавина экстренно госпитализировали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, музыкант поскользнулся неподалеку от гостиницы «Мариотт» и сломал лодыжку.

Когда 70-летний композитор вернулся в номер, персонал вызвал ему скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали перелом лодыжки и приняли решение о госпитализации.

Накануне стало известно, что американская рок-певица и поэтесса Патти Смит госпитализирована в Италии. 76-летняя Смит должна была выступить в Театре Дузе в Болонье, однако почувствовала себя плохо.

«С великим сожалением информируем почтенную публику о том, что концерт Патти Смит не состоится из-за внезапной болезни, сразившей артистку», — говорится в заявлении площадки.

Ранее блогерша Финесс сломала позвоночник при побеге от полиции в Ереване.