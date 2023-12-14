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Бронзова рассказала о состоянии Щербакова на фоне слухов о победе над раком

Супруга Щербакова Татьяна опровергла слухи об онкологическом заболевании актера

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Супруга актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова заявила, что ее муж здоров. Этим артистка поделилась в беседе с NEWS.RU.

«Кто-то запустил какую-то утку... Господи... это кто, это где запустили [новость про рак]? Я вам могу сказать только одно: все утро звонки, Борю беспокоят, меня беспокоят, такое ощущение, что специально сделали, не дали нам спокойно провести утро. Боренька здоров, Боренька весел, все хорошо», — отметила Бронзова.

Накануне cообщалось, что Борис Щербаков вылечился от онкологического заболевания после сложной операции и реабилитации. Отмечалось, что контрольное обследование показало ремиссию.

По данным Shot, врачи выявили у звезды «Солдат» злокачественную опухоль в почке в феврале 2023 года. Затем медики удалили и новообразование, и поврежденный орган. При этом, отмечало издание, у Щербакова также обнаружили проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

11 декабря народному артисту России Борису Щербакову исполнилось 74 года. Его супруга, российская актриса Татьяна Бронзова также ранее вышла в ремиссию после долгой борьбы с раком.

Ранее сообщалось, что у Ларисы Лужиной случился сердечный приступ.

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