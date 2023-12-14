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Борис Щербаков вылечился от рака

Shot: у актера Щербакова наступила ремиссия после лечения от рака

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актер Борис Щербаков вылечился от онкологического заболевания после сложной операции и реабилитации. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, контрольное обследование показало, что наступила ремиссия. Источник уточнил, что в феврале 2023 года врачи выявили у звезды «Солдат» злокачественную опухоль в почке, в ходе которой удалили и новообразование, и поврежденный орган.

Врачи также обнаружили у Щербакова проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

11 декабря народному артисту России Борису Щербакову исполнилось 74 года. Его супруга, российская актриса Татьяна Бронзова также ранее вышла в ремиссию после долгой борьбы с раком.

Накануне актриса Кейт Микуччи, наиболее известная по роли в сериале «Теория большого взрыва», рассказала в TikTok, что ей диагностировали рак легких.

«Я нахожусь в больнице, но это потому, что вчера мне сделали операцию по удалению рака легких. Они обнаружили его очень рано. Это очень странно, потому что я никогда в жизни не курила сигарет, так что, знаете, это было неожиданно», — высказалась Микуччи.

Ранее Лариса Лужина рассказала о самочувствии после госпитализации.

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