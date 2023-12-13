Рассекречен один из героев новогодней «Маски»

В специальном выпуске шоу «Маска» появится Новогодний Дракон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НТВ.

Специальный эпизод «Маски» покажут после боя курантов 1 января на телеканале НТВ. В Новый год представят восемь абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для специального выпуска.

Ведущий проекта — Вячеслав Макаров. В качестве членов жюри снова выступят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Судейские кресла также займут победители четвертого сезона шоу — Дима Билан и Сергей Лазарев.

1 января 2023 года вышел спецпроект «Новогодняя Маска + Аватар». В нем певец Владимир Пресняков скрывался за маской Черного Кролика. Члены жюри Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия, Сергей Лазарев, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Ида Галич и Марк Тишман узнали голос Преснякова и восхитились его номером.

В шоу рассекретили таких персонажей, как Метелица (Маша Распутина), Снежный человек (Эмин), Северный олень (Татьяна Буланова), Эльф (Гоша Куценко), Пьеро (Алексей Немов), Новогодняя елочка (Надежда Бабкина) и Дед Мороз (Гарик Мартиросян).

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