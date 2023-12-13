Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рассекречен один из героев новогодней «Маски»

В новогоднем выпуске шоу «Маска» появится Дракон

close
100%
Пресс-служба НТВ

В специальном выпуске шоу «Маска» появится Новогодний Дракон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НТВ.

Специальный эпизод «Маски» покажут после боя курантов 1 января на телеканале НТВ. В Новый год представят восемь абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для специального выпуска.

Ведущий проекта — Вячеслав Макаров. В качестве членов жюри снова выступят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Судейские кресла также займут победители четвертого сезона шоу — Дима Билан и Сергей Лазарев.

1 января 2023 года вышел спецпроект «Новогодняя Маска + Аватар». В нем певец Владимир Пресняков скрывался за маской Черного Кролика. Члены жюри Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия, Сергей Лазарев, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Ида Галич и Марк Тишман узнали голос Преснякова и восхитились его номером.

В шоу рассекретили таких персонажей, как Метелица (Маша Распутина), Снежный человек (Эмин), Северный олень (Татьяна Буланова), Эльф (Гоша Куценко), Пьеро (Алексей Немов), Новогодняя елочка (Надежда Бабкина) и Дед Мороз (Гарик Мартиросян).

Ранее были названы лучшие телеведущие 2023 года по версии россиян.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами