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В Петербурге снова отменили концерт группы Shortparis

Группа Shortparis сообщила об отмене концерта в Санкт-Петербурге

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Пресс-служба фестиваля «Архстояние»

Группа Shortparis сообщила во «ВКонтакте» об отмене концерта в Санкт-Петербурге.

Выступление должно было пройти 13 декабря в клубе A2. Концерт был отменен по независящим от группы и организатора причинам.

«Деньги за билеты вернутся автоматически от билетного оператора. Сроки возврата денежных средств вы можете уточнить у билетного оператора, где были приобретены билеты», — заявили представители группы.

Shortparis — поп-группа, состоящая из современных художников из Санкт-Петербурга.

11 ноября 2023 года музыкантов группы Shortparis потребовали признать иноагентами и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Активисты из организации «Зов народа» отправили обращение со своими требованиями в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ. Они ссылаются на то, что солист Shortparis Николай Комягин якобы высказывался против спецоперации России на Украине.

Известно, что Комягин после начала спецоперации вышел на несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 26 февраля 2022 года. За участие в акции он получил штраф.

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