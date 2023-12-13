Киркоров рассказал о запретах Хайдарова

Певец Филипп Киркоров отказался от фруктов и десертов на пресс-конференции по поводу окончания голосования российской национальной премии «Виктория». Об этом сообщает utro.ru.

Киркоров признался, что не может есть фрукты. Артист придерживается строгой диеты по рекомендациям своего пластического хирурга Тимура Хайдарова.

«Даже один раз нельзя! Даже фрукты! Иначе меня потом Хайдаров подвесит за одно место!» — заявил певец.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

В декабре Киркоров заверил, что Хайдаров не вживлял ему импланты в тело. По словам певца, 5 декабря он все-таки решился на поход к пластическому хирургу и кардинальное преображение своей фигуры. Киркоров уточнил, что Хайдаров откачал ему 30 литров жира и сделал коррекцию фигуры.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что прячет щеки от камер из-за флюса.