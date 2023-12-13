Актриса Драпеко — о смерти писателя Константинова: «соболезную нашей литературе»

Советская и российская актриса кино, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с «Газетой.Ru» выразила соболезнования в связи со смертью журналиста и писателя Андрея Константинова. Она отметила, что не была лично знакома с автором «Бандитского Петербурга», но снималась в одной из серий картины.

«Конечно, жалко очень, что такой замечательный писатель, который писал для нас очень интересные вещи, которые можно было превращать в киноистории. Искренне сожалею от имени кинематографистов, участников нашего фильма «Бандитский Петербург» и от имени творческих союзов Санкт-Петербурга. Я искренне соболезную родным, близким и всей нашей литературе. Сегодня и так не хватает хороших сценаристов», — сказала она.

Сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бандитский Петербург», актер Дмитрий Певцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Константинова талантливым человеком.

«Мы с Андреем не сильно общались, никогда не дружили домами. Конечно, царствие небесное. Жалко талантливого человека. Он стал автором романа, который превратился в фильм и стал бестселлером. Жаль, что такие талантливые люди нас покидают. Очень жалко», — отметил он.

13 декабря стало в возрасте 60 лет ушел из жизни основатель петербургского издания «Фонтанка», журналист и писатель Андрей Константинов. По словам коллег Константинова, в последний год своей жизни журналист страдал от тяжелой и неизлечимой болезни. О дате и месте похорон журналисты пообещали сообщить отдельно.

С 1998 года Андрей Константинов был гендиректором и главным редактором «Агентства журналистских расследований», в которое в данный момент входят такие издания, как «Фонтанка», 47news, «МК-Питер», и другие. Он был одним из непосредственных основателей самой «Фонтанки» наряду с Александром Горшковым, Андреем Потапенко и Евгением Вышенковым. С 2004 по 2011 год возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов. Андрей Константинов — автор множества книг, он был сценаристом сериала «Бандитский Петербург».

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