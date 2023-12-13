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Буланова о женитьбе бывшего мужа: «Не слышала ничего»

Певица Буланова сообщила, что не знала о помолвке бывшего мужа

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Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с Woman.ru, что не знала о помолвке бывшего мужа Владислава Радимова.

«Собирается жениться? Нет, не слышала ничего и не видела новости, совсем не знала», — рассказала артистка.

По словам Булановой, она не следить за личной жизнью Радимова. Артистка уточнила, что очень рада за экс-супруга и его возлюбленную.

13 декабря бывший футболист сборной России и экс-супруг певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов рассекретил помолвку. Он приложил к посту фотографию руки женщины, на которое надето помолвочное кольцо.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

Ранее Роза Сябитова дала совет одиноким россиянкам в преддверии Нового года.

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