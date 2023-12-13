Мария Кожевникова о суррогатном материнстве: «Детей не покупают»

Актриса Мария Кожевникова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что против суррогатного материнства.

Кожевникова уверена, что такой способом завести ребенка «ни к чему хорошему не приведет». По ее мнению, таким образом человек идет против «Божьего промысла» и пытается «обмануть природу, которая умнее нас». Однако звезда уточнила, что не осуждает тех, кто воспользовался услугами суррогатной матери.

«Детей не покупают, это не товар, это Божий промысел, чудо…» — заявила актриса.

Мария Кожевникова воспитывает четырех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты. Актриса заявляла, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчалась в православном монастыре в Ницце.

В сентябре актриса Наталья Рудова поддержала суррогатное материнство. Она назвала это явление «чудом медицины». Артистка считает данный способ завести детей хорошей возможностью для тех, кому это нужно.

В мае певец Дмитрий Маликов назвал суррогатное материнство хорошим способом завести детей, когда уже нет других возможностей.

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